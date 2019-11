Harry Styles überrascht Fans in Deutschland

Harry Styles' Album kommt bald

Vor Kurzem teilte One Direction-Member Harry Styles tolle Neuigkeiten mit seinen Fans: Er verriet Titel und Release-Datum seiner neuen Platte. "Fine Line" soll das Ganze heißen und erscheint schon in gut zwei Wochen, nämlich am 13. Dezember. Yaaaay!🎉 Einen Song der Platte kennen wir schon und vor allem der verschwitzte, halbnackte Harry Styles aus dem Musikvideo zu "Lights Up" ist vielen in Erinnerung geblieben. Auf Insta verkündete er jetzt aber auch schon die komplette Tracklist. Seine Fans können sich auf 12 neue Titel von ihrem Megastar freuen. Gestern durften ein paar von ihnen sogar schon reinhören.🎶

Plötzlich stand Harry Styles vor ihnen!

50 Fans hatten bei einem Gewinnspiel für ein exklusives Silent Listening in Berlin gewonnen. Gestern war es dann soweit und sie trafen sich in den Berliner Ikonic Studios, um über Kopfhörer die neuen Tracks wie "Watermelon Sugar" oder "She" von Harry Styles anzuhören. Doch, dann kam der Hammer: Der Sänger mischte sich ebenfalls mit Kopfhörern heimlich unter die Leute.🤩 Als sie ihn erkannten war die Überraschung groß und alle Fans waren mega happy, ihrem Idol so nahe zu kommen und ihm sogar Fragen stellen zu können. Richtig coole Aktion von ihm!👏🏻

