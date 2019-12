Harry Styles: Nacktfoto veröffentlicht! 😵

Hot, Hotter, Harry Styles!

Polarisieren, für Aufregung sorgen. Das kann Harry Styles wie kein anderer. Sei es durch seine Frauen-Geschichten, seinem Style oder jetzt durch ein Nacktbild! Bereits im Musik-Video von "Lights Up", zeigt sich Harry Styles halbnackt und verschwitzt! Der Sänger lebt sich eben gerne in seinem Lifestyle aus und spielt mit seinem Sexappeal. Um seiner Community noch ein bisschen mehr einzuheizen, hat Harry Styles nun ein krasses Video veröffentlicht! Dort sieht man Harrys Album Cover und dazu noch ein riesiges Nackt-Poster von ihm! Aber schaut euch das Video selbst an! 😮 ⬇️

Harry Styles verblüfft seine Follower!

Erst vor Kurzem überraschte er wieder alle. Harry Styles versetzte seine Fans ins Staunen, mit einer krassen Aktion in Berlin. 50 seiner Fans gewannen ein exklusives Silent Listening, um schon vorab in die neuen Hits des "Sign Of The Times"-Interpreten zu hören. Übrigens geht Harry Styles nächstes Jahr auf große Tour und kommt für unglaubliche vier Termine nach Deutschland! 😍

