Zayn Malik und Gigi Hadid erwarten ein Baby!

Es war DIE News der letzten Tage: Gigi Hadid und Zayn Malik werden Eltern. Fans reagierten auf diese überraschende Baby-News mit einem absoluten Spam im Internet. Nach einigen Gerüchten, hatte Gigi Hadid ihre Schwangerschaft in einem Interview mit Jimmy Fallon bestätigt und wie es aussieht, wird das Baby auch noch in diesem Jahr geboren, denn Gigi ist bereits im fünften Monat schwanger – 2020 werden außerdem noch viele weitere Stars Eltern! Natürlich haben Fans auch auf eine Redaktion von Zayns ehemaligen Band-Kollegen gewartet. Nachdem Liam Payne erst kürzlich in einem exklusiven BRAVO-Interview über das One-Direction-Comeback gesprochen hat, äußerte er sich jetzt wieder zu Papa Zayn Malik.

Liam Payne gratuliert Zayn Malik als erstes One-Direction-Mitglied

Auch wenn in unserem Interview mit Liam Payne deutlich rauszuhören ist, dass das Verhältnis zu Zayn Malik von allen One-Direction-Mitgliedern am schlechtesten ist, hat es sich der Sänger nicht nehmen lassen, seinem Ex-Buddy zu gratulieren. Liam hat auf YouTube eine Video-Reihe mit dem Titel "#StayHome and Chill #WithMe" gestartet, wo er Fans einen kleinen Einblick in seinen Alltag gibt – super lustige Videos! In einem seiner letzten Videos äußerte er sich auch zu Zayns Vaterschaft (ab Minute 15:12): "Ich möchte Zayn und Gigi herzlich gratulieren! Jetzt ist es ja offiziell, dass die beiden ein Baby bekommen. Ich wollte den beiden von mir aus gratulieren, bevor ich von allen danach gefragt werde." Eine sehr erwachsene Entscheidung des 1D-Mitglieds, aber er kann vermutlich sehr gut nachvollziehen, wie sich Zayn gerade fühlen muss. Schließlich hat Liam selbst schon einen 3-jährigen Sohn namens Bear aus seiner Beziehung mit Ex-Freundin Cheryl Cole. Es ist schön zu sehen, dass sich Zayn und Liam trotz aller Differenzen nur das Beste wünschen.

