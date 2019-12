Harry Styles und Liam Payne: Komplett gegensätzlich

Erst vor wenigen Wochen hat sich Sänger Liam Payne zu neuen One Direction Comeback-Details geäußert. Er hätte absolut nichts dagegen. Er räumt aber auch ein, dass er bereits seit Längerem nicht mehr mit Harry Styles gesprochen hat. Was wohl Harry über eine Reunion denkt? Liam hat nun aktuelle Bilder und Posts von seinem alten Band-Kollegen gesehen. Harrys krasse Wandlung ist ihm nicht entgangen. In einem neuen Interview sprach Liam nun Klartext, was er wirklich über Harry Styles Look denkt. „Wir haben uns beide so anders entwickelt. Ich wüsste gar nicht genau, was ich zu ihm sagen sollte, wenn ich ihn treffen würde.“ Außerdem fügt er noch hinzu: „Ich meine seine ganze Veränderung ist ein reines Mysterium. Schaut euch an was ich trage und welche Klamotten Harry trägt. Wir sind beide komplett gegensätzlich."

Harry Styles und Liam Payne: Beide gehen ihren eigenen Weg!

Ab heute ist das neue Album "Fine Line" von Harry Styles verfügbar und für das nächste Jahr hat er eine große Tour geplant. Immer wieder hat Harry Styles eine tolle Überraschung für seine Fans und sie lieben es! So wie auch bei seinem neuen Solo-Album. Hier bekommt man nicht nur neue Musik, sondern auch ein Nackt-Poster des Sängers! Uhhhh 😏 Und auch Liam Payne konzentriert sich gerade nur auf seine Solo-Karriere. Aber vielleicht ist das auch genau das, was die Jungs von 1D gerade brauchen. Sich ausleben, eigene Wege gehen und schauen wohin sie das Leben führt 😊

