Liam Payne verrät: Eine One Direction-Doku kommt!

Obwohl er gerade eigentlich auf Solo-Promotour ist, wird Liam Payne immer wieder nach neuen Details zum One Direction-Comeback oder seinem Verhätnis zu den Band-Kollegen Niall Horan, Harry Styles und Louis Tomlinson gefragt. Das scheint ihn aber gar nicht so sehr zu stören, denn Liam antwortet immer sehr freundlich und relativ ausführlich darauf. Diesmal vielleicht sogar zu ausführlich. Bei einem Interview in Dubai, wurde er gefragt, wann er zum letzten Mal dort gewesen sei. Liam Payne erklärte darauf: "Es ist schwierig, mich an bestimmte Auftritte zu erinnern, da es sich um eine Mischung aus Flugzeugen, Soundchecks und Gekreische handelt. An ein Konzert hier erinnere ich mich aber. Ich denke, wir haben diese Show gefilmt und sie wird Teil eines Dokumentarfilms zu einem Jubiläum sein." What! Die One Direction-Fans hoffen schon ewig auf eine Doku – wird ihr Traum nun wahr? 😍

Erscheint der One-Direction-Film schon 2020?

Die Fans sind jetzt komplett am Ausrasten, denn sie vermuten, dass die One-Direction-Doku schon in diesem Jahr veröffentlicht wird. Weshalb? Naja, Liam Payne spricht von einem "Dokumentarfilm zu einem Jubiläum". Und 2020 feiern die Boys ihr 10-Jähriges bestehen. Offiziell ist zwar nichts bestätigt, aber man darf ja hoffen! Irgendwie zeichnet sich hier schon ein kleiner Trend fürs neue Jahr ab, da auch Stars wie Justin Bieber und Billie Eilish ihre eigenen Dokus rausbringen werden. So cool! Damit gibt's definitiv genügend TV-Stoff für Chill-Tage im Bett oder auf der Couch!🖥

