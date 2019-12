Billie Eilish: Ihre Doku kommt 2020

Sängerin Billie Eilish hatte ein mega Jahr 2019. Sie gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen weltweit – und wie es aussieht, wird sich das auch nicht so schnell ändern. Schon jetzt können sich Fans auf ein erstes Highlight 2020 freuen: Eine Dokumentation über die Sängerin! Der Film soll sich ganz um die Veröffentlichung von Billie Eilish erstem Album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" drehen. Das Album erschien im März 2019 und schoss in Amerika direkt auf Platz 1 der Billboard-Charts. Ein Erfolg, der auch für Billie Eilishs Leben eine krasse Veränderung bedeutet hat.

Billie Eilish: Ihre Doku ist ein Millionen-Deal

Mit ihrer Dokumentation gibt Billie Eilish nicht nur einen exklusiven Blick hinter die Kulissen – sie macht damit auch ordentlich Kohle. Gerüchten zufolge soll die Sängerin 25 Millionen Dollar für die Film-Aufnahmen bekommen! Die Doku wird gefilmt und produziert von Apple Music und wird auch auf dem dem Streamingservice Apple+ zu sehen sein. Die Doku ist bereits abgedreht – neben Konzertaufnahmen und Shows werden die Fans auch einen Einblick in das Privatleben der Künstlerin sowie ihren Umgang mit Familie und Freunden bekommen. Vielleicht spricht Billie Eilish in der Doku ja auch zum zweiten Mal über ihr Liebesleben. Ein genaues Datum für die Veröffentlichung steht noch nicht fest – die Dokumentation soll aber auf jeden Fall Anfang 2020 erscheinen. 🎥

