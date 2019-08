Billie Eilish hat sich umbenannt!

Billie Eilish: Neuer Name!

Bisher konnten wir den "Bad Guy"-Star Billie Eilish (17) immer nur unter ihrem lustigen Nutzernamen @wherearetheavocados auf Instagram finden. Doch jetzt änderte die Sängerin kurzerhand ihren Namen! Sie heißt jetzt auch offiziell Billie Eilish auf Instagram. Hier findest du übrigens 10 spannende Fakten über die Sängerin, die du bestimmt noch nicht gewusst hast!

Billie Eilish: Deshalb hieß sie früher "wherearetheavocados"

In einem Interview erzählte Billie Eilish, die erst vor Kurzem über ihre schlimme Krankheit sprach, vor ein paar Monaten: "Vor sechs Jahren ungefährt, war ich alleine zu Hause und hab mir ein Käse-Sandwich gemacht". Sie erklärte: "Als ich fast fertig war, hab ich alles bereit gelegt und wollte noch ein paar Avocados dafür haben. Ich öffnete also den Kühlschrank und hab vor mich hin gesagt: 'Wo sind die Avocados?' Und in meinem Kopf dachte ich mir so, es wäre total witzig, wenn das mein Nutzername wäre!" LOL. So cool die Geschichte auch ist, Billie Eilish scheint damit abgeschlossen zu haben. Denn seit Kurzem heißt sie auf Instagram nicht mehr @wherearetheavocados, sondern "Billie Eilish"!

