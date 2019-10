Billie Eilish: Hasst Klamotten aus Tier-Fell

Ehrlich und direkt – das sind die ersten beiden Worte, an die man denkt, wenn man ihren Namen hört. Billie Eilish ist bekannt dafür, dass sie immer ihre Meinung sagt und auch über ihre Depressionen spricht. Wenn ihr etwas nicht passt, dann sagt sie es. Vor einigen Wochen ist Billie Eilish total wegen eines Bildes ausgerastet. Jetzt hat sie ihrer Meinung auf Instagram wieder Dampf gelassen. Wer die "Bad Guy"-Sängerin kennt, weiß, dass sie ein großes Herz für Tiere hat – mal ganz abgesehen davon, dass sie vegan lebt. Auf Insta verkündet sie jetzt, dass sie alle Leute hasst, die Nerz-Kleidung oder Wimpern tragen …

Nerze gehören zur Familie der Mader und werden mittlerweile sogar in Pelzfarmen gezüchtet. Instagram/@billieeilish

Billie Eilish: "Wo ist euer Herz?"

In ihrer Instagram-Story postete Billie Eilish zwei süße Bilder von den Tierchen und schrieb dazu: "Nur zur Info, das ist ein Nerz. Bitches, die sich Nerz-Wimpern und -Klamotten kaufen widern mich an, lol. Wo ist euer Herz?" Mittlerweile hat Billie die Insta-Story wieder gelöscht. Das ist nicht das erste Mal, dass Billie sich für Tiere einsetzt. Im Juni hat sie bereits eine Ansage an alle gemacht, die noch Fleisch essen: "Ich verstehe, dass Fleisch gut schmeckt und ich weiß, dass ihr denkt, dass eine Person nichts verändern kann. Das ist jedoch ignorant und dumm. Wenn ihr nur ein halbes Gehirn habt, werdet ihr verstehen, dass jede Person addiert wird. Seid schlauer", postete sie, nachdem sie Videos von Tieren hochgeladen hat, die gequält wurden.

