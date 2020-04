Zayn Malik und Gigi Hadid halten Beziehung privat

Nachdem sich das Traumpaar getrennt hatte und erstmal eigene Wege ging, haben Topmodel Gigi Hadid und Zayn Malik ihr Beziehungs-Comeback gefeiert. Denn die beiden können einfach nicht ohne einander. Schnell wurde es aber, zumindest in der Öffentlichkeit, wieder ruhig um die beiden Turteltauben. Deshalb wunderten sich viele Fans ziemlich bald, ob die beiden überhaupt noch zusammen sind oder sie sich schon wieder getrennt haben. Nun gibt's einen neuen Beweis, dass Zayn Malik und Gigi Hadid ihre Liebe einfach nicht gern mit allen teilen.

Zayn feiert mit Gigi Hadid Geburtstag

Am Wochenende wurde das junge Model Gigi Hadid 25 Jahre alt. Aufgrund der Corona-Krise konnte sie dazu natürlich keine riesige Party mit all ihren Freunden schmeißen. Allerdings versuchte ihre Family wie Schwester Bella Hadid und Mama Yolanda ihr den großen Tag so schön wie möglich zu gestalten, was ihnen auch eindeutig gelang. Wie die neusten Insta-Posts von Gigi Hadid nun verraten, war auch ihr Freund und One Direction-Star Zayn Malik an ihrer Seite und so schrieb sie in der Caption: "Ich hatte den schönsten 25. Geburtstag dank meiner Quarantäne-Familie, die den Tag so besonders gemacht haben und dank der Liebe, die ich von überall aus der Welt gespürt habe." Aaaaw, wie süß!

