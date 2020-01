Gigi Hadid und Zayn Malik: On-Off-Beziehung

Vom Beziehungs-Comeback zum Beziehungs-Choas und wieder zurück. Zayn Malik und Gigi Hadid waren zwei Jahre am Stück zusammen, bis 2018 die erste Trennung der beiden kam. Danach haben sie ihrer Liebe eine zweite Chance gegeben und haben sich Anfang 2019 erneut getrennt. Insta-Bilder wurden gelöscht, die Trennung von Zayn Malik und Gigi Hadid ging heimlich über die Bühne. Nun wurden die beiden bei einem Essen in New York turtelt zusammen gesehen. Und es offizielles Statement kam kurze Zeit später: Ja, Gigi Hadid und Zayn Malik sind wieder ein Paar! 👫

Gigi Hadid: Das war ihr größter Fehler!

Aber nicht nur in ihrer Liebesbeziehung, gab es Ups und Downs. Als Gigi mit süßen 19 Jahren ihre Model-Karriere begann, hat sie relativ schnell gemerkt, dass das Model-Business ein sehr hartes Geschäft ist. In einem ehrlichen Interview hat Gigi Hadid nun erzählt, was ihr größter Fehler in ihrer Karriere war. „Ich denke mein größter Fehler war, dass ich nicht selbstbewusst genug war, für mich selbst einzustehen, wenn ich gemerkt habe es läuft etwas falsch am Set. Ich war einfach noch sehr jung“, so Gigi. „Ich habe nicht an mich selbst geglaubt, aber ich habe mit den Jahren dazu gelernt und mich geändert“, fügte sie noch hinzu. Konkret spricht sie nicht aus, was sie damit meint. Aber man könnte vermuten, dass sie vielleicht bei dem ein oder anderen Shooting, doch mehr Haut zeigen musste und sich nicht getraut hat, etwas dagegen zu sagen … 🤔

