On-Off-Beziehung von Gigi Hadid & Zayn

Zusammen, getrennt, zusammen , getrennt … Zayn Malik und Gigi Hadid können irgendwie nicht zusammen, aber auch nicht ohne einander. Dabei finden Fans, dass sie das perfekte Traumpaar abgeben! Nachdem das Paar einige Jahre (mit kleinen Pausen) zusammen war, haben sich Gigi Hadid und Zayn Malik anfang des Jahres heimlich getrennt. Viele haben schon lange aufgegeben an das ehemalige Traumpaar zu glauben, nachdem Gerüchte kursiert waren, dass nun ein Bachelorette-Kandidat der neue Freund von Gigi Hadid wäre, doch das war schnell vorbei. Jetzt könnte es wieder Hoffnung auf ein Liebes-Comeback von Zigi geben …

Sind Gigi Hadid & Zayn wieder ein Paar?

Am Sonntag kochte Gigi ihr Lieblingsrezept von Mama Malik nach. Instagram/@gigihadid

Zum Jahreswechsel stehen wohl alle Zeichen wieder auf eine Reunion. Am Sonntag postete Gigi Hadid nämlich ein Foto beim Kochen und schrieb zu dem Bild: "Sonntags in der Küche: Mariniere gerade Hähnchen für mein Lieblingsessen! @mammamalik's Chicken Curry Pasta Salad. Hoffentlich teilt sie das Rezept irgendwann mit der Welt." Zayns Mutter hat die Story sogar gerepostet. Aber das ist noch nicht alles! Ein Fan Account, der @defendzigi heißt, hat ein Video von Gigi gepostet, in dem sie verrät, dass ihr Lieblingsrestaurant das Haus der Mama ihres Boyfriends ist. Auch dieses Video hat Zayns Mutter gerepostet. Na, wenn das mal keine guten Anzeichen für ein Liebes-Comeback von Zigi sind? Schließlich würden sich die beiden nicht öffentlich supporten, wenn es zwischen Gigi und Zayn Stress gäbe. Ein offizielles Statement gibt es noch nicht, wir hoffen jedoch sehr, dass die beiden wieder happy sind.

Mama Malik freut sich über das süße Kompliment von Gigi in diesem Video. Instagram/@mammamalik

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!