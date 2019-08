Gigi Hadid: Das ist ihr neuer Freund!

Gigi Hadid: Frisch verliebt!

Supermodel Gigi Hadid trennte sich Anfang des Jahres heimlich von 1D-Boy Zayn Malik. Lange Zeit war das "Victoria's Secret"-Girl einsam – bis jetzt! Scheinbar soll sie nämlich wieder glücklich in einer Beziehung sein. Und ihr neuer Freund ist kein Unbekannter! Er machte in der aktuellen Staffel der US-amerikanischen Version von "Die Bachelorette" mit – und belegte den zweiten Platz in der Dating-Show! Hier siehst du den Hottie, der Gigi Hadids neuer Freund sein soll:

Gigi Hadid datet "Bachelorette"-Kandidat

Bella Hadids Schwester Gigi Hadid soll wieder verliebt sein! Diesmal in den "Bachelorette"-Kandidaten Tyler Cameron. Ein Insider verriet aber: "Auch wenn Gigi und Tyler immer mehr Zeit miteinander verbringen, treffen sie sich nur ganz zwanglos." Naja, kein Wunder nach dem Gefühls-Chaos, das Gigi mit ihrem Ex-Freund durchmachte … Allerdings wurde Gigi in den letzten Tagen immer wieder mit Tyler Cameron gesehen und sie soll ihn sogar schon ihrer Familie und ihren Freunden vorgestellt haben. Ist es also doch ernster, als gedacht? We'll see … Und egal, was genau Sache ist: Wir wünschen Gigi Hadid, dass sie wieder happy wird! 😍

