"Die Bachelorette" 2019: So könnt ihr euch bewerben

Ihr habt alle fünf Staffeln "Die Bachelorette" verfolgt und habt das Gefühl die perfekte Besetzung für die neue Staffel zu sein? Hier habt ihr die Chance euch für "Die Bachelorette" 2019 zu bewerben. Klickt einfach auf folgendes Formular und füllt es sorgfältig aus. Viel 🍀 dabei – wir drücken euch die Daumen!

"Die Bachelorette" 2019: Wird sie die Nachfolgerin von Nadine Klein?

Obwohl das Bewerbungsverfahren zur diesjährigen "Die Bachelorette" noch im vollen Gange ist, wird schon spekuliert, ob die 🌹-Lady bereits feststeht. Besonders die Ex-"Bachelor"-Kandidatinnen Lina Kolodochka und Vanessa Prinz werden hoch gehandelt. In einem Interview mit dem In einem Interview mit ok-magazin.de hat Vanessa verraten: "Auch wenn ich ganz froh bin, dass ich momentan mehr Ruhe in meinem Leben habe und die Erlebnisse und die Zeit mit Andrej erst mal sacken lassen muss, könnte ich mir schon vorstellen, diese Position einmal zu testen. Es ist bestimmt spannend, einmal die andere Seite kennenzulernen." Und auch Lina wär scheinbar nicht abgeneigt und spielt ein wenig mit ihren Fans. Via Instagram verkündete sie voller stolz: "Offizielle Bachelorette!" Doch damit meint sie nicht die Show, sondern ihre bestandene Bachelor-Arbeit. "Heute habe ich zu wissen bekommen, dass ich meine Bachelorarbeit bestanden und somit meinen Abschluss in BWL (Bachelor of Science) habe.", erzählt die Blondine. Wir sind gespannt, wer dieses Jahr tatsächlich zur Bachelorette auserkoren wird.

"Die Bachelorette" 2018: Er hat das Herz von Nadine Klein erobert

In der fünften Staffel von "Die Bachelorette" ging es ganz schön 🔥 her. Zu Beginn buhlten 20 Männer um die Gunst von Nadine Klein. Doch die Bachelorette 2018 entschied sich letztendlich für Alexander Hindersmann. Bereits beim ersten Date flogen ziemlich die Funken und das hat eigentlich die komplette Staffel auch kein Ende genommen. Trotz der anfänglichen Euphorie gab es leider kein Happy End für die ❤️ zwischen Nadine und Alex. Vielleicht hat die diesjährige Bachelorette mehr 🍀!

