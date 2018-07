Die Bachelorette 2018: Alle News & Kandidaten zur RTL-Dating-Show

"Die Bachelorette 2018“ Nadine Klein hat ab morgen jeden Mittwoch die Qual der Wahl - unter 20 Kandidaten kann sie nach ihrem Traummann suchen. HIER findest du alle Infos zur "Bachelorette 2018“.

August 2018

"Bachelorette 2018": Ab morgen startet die neue Staffel!

Am 18. Juli beginnt auf RTL die neue Staffel - dann heißt es jeden Mittwoch um 20.15 Uhr: "Bachelorette 2018!" Die Glückliche, die diesmal zwischen 20 Männern Rosen verteilen darf, wird Nadine Klein (32) sein, die ihr noch aus der letzten "Bachelor"-Staffel kennen dürftet....

Auch die männlichen Kandidaten stehen bereits fest... Und eins ist jetzt schon klar: Es wird wieder spannend!

"Bachelorette 2018": Ausstrahlung!

Die Jagd um die Rosen geht in die nächste Runde und die Zuschauer dürfen sich ab dem 18. Juli 2018 auf insgesamt acht Folgen zu 120 Minuten freuen. Ausgestrahlt wird das RTL-Dating-Format jeden Mittwoch von 20:15 bis ca. 22:15. Drehort war diesmal die wunderschöne Kulisse von Griechenland.

"Bachelorette 2018": Stream der neuen Folgen

Folge verpasst? Kein Problem! Alle Folgen sind nach der Ausstrahlung kostenlos auf dem Online-Streaming-Dienst „TV Now“ abrufbar.

Hat auch die"Bachelorette 2017" Jessica Paszka ihre große Liebe gefunden?

Im Finale der Kuppel-Show hat sich Jessica für den Musiker David Friedrich entschieden, doch die Liebe war schon einige Wochen später wieder vorbei. Nun gibt es allerdings Gerüchte, dass Jessica neu verliebt sein soll. Die 28-Jährige verbringt gerade ein paar entspannte Tage in Mexiko – und das nicht allein! In ihrer Instagram-Story haben Fans erkannt, wie Jessica mit einem Typen Händchen hält. Wer der männliche Begleiter ist, das hat sie nicht verraten. Doch viele sind der Meinung, dass es sich um den Fußballer Ajdin Hrustic vom niederländischen Club FC Groningen handelt, der gerade ebenfalls in Mexiko Urlaub macht und sogar Bilder vom gleichen Strand postete. Für die große Bachelorette-Liebe hat es zwar nicht gereicht, doch vielleicht im zweiten Anlauf? Wir sind jedenfalls sehr gespannt, ob Nadine in dem Dating-TV-Format ihre große Liebe findet.

Buenos dias México 🇲🇽☀️🙌🏼

