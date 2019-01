Heimliche Trennung bei Gigi Hadid und Zayn Malik?

Haben Zayn Malik und Gigi Hadid sich etwa schon wieder getrennt? Es sieht ganz danach aus…

Gigi Hadid: Schon wieder single?

Keine Kuschel-Fotos, keine Dinner-Posts, keine romantischen Bauernhof-Dates: Bei Supermodel Gigi Hadid (23) und ihrem (eigentlich wieder-Boyfriend) Zayn Malik (25, ehemaliges Mitglied der englischen Boyband One Direction) scheint mal wieder Krise zu sein! Denn weder zu Weihnachten, noch an Silvester scheinen die beiden Zeit miteinander verbracht zu haben. Postings gab es über die Feiertage bei Zayn und Gigi ohnehin kaum – bedeutet das nur eine harmlose Social-Media-Pause, oder sind die beiden nicht mehr zusammen? Das Model und ihr Sänger-Boyfriend fingen 2015 schon an, sich zu daten, gaben aber im März 2018 ihre Trennung bekannt. Doch kurz später war wieder alles gut und die beiden total verliebt! Ab Mai turtelten sie nämlich wieder vergnügt herum, wurden gemeinsam beim Knutschen gesichtet und ließen ihre Instagram-Follower an ihrem gemeinsamen Glück teilhaben. Damit ist seit längerem Schluss! Auch wenn die beiden nach ihrem Liebes-Aus im März nie offiziell bestätigten, dass sie wieder zusammen sind, konnte jeder sehen: Gigi und Zayn sind verliebt! Doch das scheint nun Geschichte zu sein …

Gigi & Zayn: Bei Instagram entfolgt

Bei Instagram ist Zayn seiner (Ex?) Gigi jetzt sogar entfolgt. Gemeinsame Pics gab's in den letzten Monaten auch nicht mehr – das letzte gemeinsame Selfie postete Gigi am 22. Oktober auf ihrem Account. Und auch auf Zayns Release-Party für sein neues Album "Icarus Falls" war keine Spur von Gigi … Eine Rache dafür, dass er ihr bei der "Victorias Secret Fashion Show" im November nicht den Rücken stärkte? Wer weiß … Die Weihnachts-Feiertage verbrachte Zayn Malik wohl in diesem Jahr mit seiner Familie in New York, Gigi soll in L.A. geblieben sein. Das riecht nach Ärger – oder? Ein angeblicher Bekannter gibt derweil aber Entwarnung und sagte einem US-amerikanischen Medium: „Es ist keine Überraschung, dass Zayn nicht an der VS-Show teilnahm. Er hält sich von diesen öffentlichen Auftritten normalerweise fern“. Er sagte außerdem, dass die beiden nur weniger in der Öffentlichkeit stehen wollen: „Sie wollen ihre Beziehung jetzt vertraulicher halten“. Hoffen wir es! Gigi und Zayn sind immerhin ein krasses Traumpaar …

Abstimmen

Das könnte dich auch interessieren: