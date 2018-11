Zayn Malik: Geheime Hinweise auf Gigi Hadid in neuem Song

In seinem neuen Song "No Candle No Light" verarbeitet Zayn Malik die On-Off-Beziehung zu Gigi Hadid.

Zayn Malik & Gigi Hadid: On-Off-Beziehung

Im März dieses Jahres wurde die Trennung des Traumpaares Zayn Malik und Gigi Hadid bekannt. Das Model und der Musiker gingen nach zwei Jahren Beziehung getrennte Wege. Doch das plötzliche Beziehungsaus war nicht von Dauer und die Turteltauben ließen ihre Liebe erneut aufleben. Nachdem diverse Paparazzi-Bilder aufgetaucht waren, die Zayn und Gigi knutschend in New Yorks Straßen zeigten, machte das Model kurzen Prozess und postete ein Kuschelfoto mit ihrem Schatz. In der kurzen Trennungsphase schrieb Zayn den Song "No Candle No Light", dieser wurde nun veröffentlicht und gibt Aufschluss über das Seelenleben des Musikers.

Zayn Malik: Neuer Song

Ohne große Ankündigung droppte Zayn Malik featuring Nicki Minaj seinen neuen Song "No Candle No Light". Bereits im Frühjahr dieses Jahres verriet der Sänger im Interview mit Zane Lowe, dass etwas Großes auf seine Fans zukommen wird: "Ich versuche es so mysteriös wie möglich zu halten. Doch wir haben einen Plan, wie wir die LP veröffentlichen wollen. Es wird etwas, was es noch nie zuvor gegeben hat. Niemand hat es zuvor getan. Es weiß niemand, was er oder sie erwarten soll oder kann. Das Bild, was von mir bereits gemalt wurde, repräsentiert nichts, was noch kommen wird" Ganz schön geheimnisvoll! Nun ist das Mysterium endlich gelüftet.

Zayn Malik: Songs schreiben als Therapie

Dem Radiomoderator Elvis Duran verriet Zayn Malik, dass das Texten von Songs eine Art Therapie für ihn seien. "Alles niederzuschreiben ist ein wenig wie eine Therapie für mich. Das ist ein Weg, deinen Geist zu erleichtern und alles rauszulassen. […] Ich genieße, was ich gerade mache. Als ich in der Band war, gab es strikte Zeiten, in denen ich meine Familie sehen durfte und meine Gedanken sammeln konnte. Der Rest war durchgeplant. Gerade habe ich jedoch das Gefühl, Zeit zu haben, um Dinge zu verarbeiten. Ich mache das in meinem eigenen Tempo, ich befinde mich gerade also an einem guten Ort.", erzählt der 25-Jährige. Zayn Maliks Veranstalter verrieten, dass "No Candle No Light die Geschichte eines Paares erzählt, dessen Beziehung seinen Lauf genommen hat". Auch wenn man sich den Songtext anhört, fühlt man wie schmerzhaft die Trennung für Zayn gewesen sein muss. "We gotta, we gotta, we gotta face it / The fire, the fire ain't no longer blazing," and "Can't handle my love / Can't handle your lies / Quit burning all of my time." zu Deutsch: ""Wir müssen, wir müssen, wir müssen dem ins Auge sehen / Das Feuer, das Feuer brennt nicht mehr" und "Kann nicht mit meiner Liebe umgehen / Kann nicht mit deinen Lügen umgehen / Hör auf, meine ganze Zeit zu verbrennen." Zum Glück haben Gigi Hadid und Zayn Malik wieder zueinander gefunden.

