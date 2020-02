Gigi Hadid und Zayn Malik: Beziehungs-Comeback mit Foto bestätigt!

Die Gerüchteküche um ein Beziehungs-Comeback zwischen Gigi Hadid und Zayn Malik brodelt schon länger, doch jetzt macht es die 24-Jährige mit einem ganz romantischen Instagram-Post von ihrem Schatz offiziell. An Valentinstag teilt sie auf ihrem zweiten Instagram-Account „gisposable“ einen Schnappschuss des Sängers mit den Zeilen: „Hey Valentinsschatz. Z auf der Farm". Zudem spoilert Hadid außerdem, dass das Foto bereits im Dezember 2019 geschossen wurde. Und auch Gigis Familie supportet das Liebes-Comeback. Nachdem die 24-Jährige und der "One Direction"-Star Anfang des Jahres kuschelnd in New York gesichtet wurden, verrät ein Insider gegenüber „Hollywood“, dass auch Schwester Bella Hadid nicht glücklicher darüber sein könnte, dass die beiden wieder zusammengekommen sind. Gigis Wohlergehen sei ihr das Allerwichtigste und wenn es Gigi glücklich mache, Zayn zu daten, würde sie das auch mit Glück erfüllen. Auch die Fans sind von dieser Liebes-Sensation begeistert: „OMG, ich liebe euch beiden einfach zusammen“, freut sich eine Userin. Eine andere schreibt: „Heiratet bitte endlich.“

On-Off-Beziehung von Gigi Hadid und Zayn Malik

Die Liebe zwischen Gigi Hadid und Zayn Malik ist turbulenter, als so manche Achterbahnfahrt. Der 1D-Star und die Laufstegschönheit feiern nämlich nicht zum ersten Mal eine Liebes-Reunion. Nachdem sich Gigi Hadid und Zayn Malik zuletzt Anfang des Jahres 2019 zum zweiten Mal heimlich getrennt hatten, feierten sie bereits im Dezember 2019 erneut ihr Beziehungs-Comeback. Zwischenzeitlich glaubten viele Fans nicht mehr an das einstige Traumpaar, da im Netz viele Gerüchte kursierten, dass der neue Freund von Gigi Hadid ein ehemaliger Bachelorette-Kandidat wäre. Diese Gerüchte setzten sich allerdings nicht durch und sind spätestens jetzt auch total egal, weil wir alle auf ein Happy End von "Zigi" hoffen. Ob es das geben wird? Wir drücken die Daumen und hoffen, dass Gigi und Zayn happy miteinander werden.

