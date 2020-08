Voting: Was ist deine Lieblingsband?

Boybands im Hype

Egal ob BTS, One Direction, Why Don't We und CNCO gehören zu den beliebtesten Boybands der Welt. Auch wenn One Direction seit einigen Jahren nicht mehr aktiv zusammen Musik machen, gehören sie weiterhin zu einer der erfolgreichsten Boybands. Im BRAVO Interview hat Liam Payne sogar schon exklusiv über das One-Direction-Comeback gesprochen. Eins haben diese Musikgruppen auch noch gemeinsam: extrem treue Fans! Bei BTS und One Direction gab es sogar schon Stress zwischen den Fangruppen und es hieß: ARMY gegen Directioner. Schade! Schließlich ist genug Platz für alle Bands auf dieser Welt. Jeder sollte feiern dürfen, was er/sie möchte. Außerdem ist es ganz normal, dass eine Band mal erfolgreicher ist, als die andere. Das bedeutet nicht gleich, dass jemand schlechter ist. Musik ist eben Geschmackssache!

Wähle deine Lieblingsband!

Um zu wissen, welche Bands euch aktuell so interessieren, möchten wir trotzdem von euch wissen, welche Boyband ihr am meisten feiert. In unserem Voting könnt ihr für eure Lieblingsband abstimmen. Danke fürs Mitmachen!

Abstimmen

