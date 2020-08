SuperM überrascht mit neuen Singles

Fast ein Jahr nach ihrem Debütalbum “SuperM”, auf dem Hits wie “Jopping” Fans weltweit in Extase brachten, ist es endlich soweit. Die Band SuperM wird am 25. September ihr erstes volles Album herausbringen. Der Name? “Super One”. Die Fans der K-Pop Stars müssen jedoch nicht bis September warten, denn die Band wird bereits am 14. August eine Single namens “100” veröffentlichen. Und damit nicht genug! Am 1. September soll ein weiterer Song, “Tiger Inside”, folgen.

SuperM kämpfte mit Online-Konzerten gegen Corona

Erst vor wenigen Monaten begeisterte die Band mit krassen Online-Konzerten wie “One World Together At Home”. Dabei streamte SuperM jedoch nicht aus ihrem zu Hause, sondern aus der gigantischen Olympic Hall in Seoul – natürlich ohne Publikum und unter Beachtung aller Sicherheitsvorkehrungen. Was für ein Hammer!

Die Stars von SuperM streiten sich nie

Der Erfolg der K-Pop-Sensation ist weiterhin ungebrochen. Millionen Teenager himmeln die sieben Südkoreaner Taemin, Baekhyun, Kai, Taeyong, Mark, Ten und Lucas an. Ob es bei den Superstars auch mal Streit gibt? Anscheinend nicht! In einem Interview mit “Teen Vogue” vor knapp vier Monaten erklärte Baekhyun stolz: “Wir streiten uns nie.”

