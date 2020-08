BTS performt neue Single

Wie aktuell berichtet wird, sollen die erfolgreichen Jungs von BTS zum ersten Mal bei den “VMA’s” auftreten, die am 30. August in Brooklyn stattfinden. Dort werden die sieben K-Pop Stars erstmals ihre neue Single "Dynamite" performen, die am 21. August ganz offiziell veröffentlicht wird. Und die ARMY kann es kaum erwarten!

BTS ist mit „On” nominiert

Doch nicht nur der Auftritt wird sehnlichst erwartet. Denn die K-Pop Stars wollen auch in diesem Jahr ihren VMA-Sieg von 2019 wiederholen. Sie sind mit ihrem Hit „On” in gleich drei Kategorien nominiert: „Bester K-Pop Hit”, „Bestes Pop-Video und „Beste Choreografie”. Damit treten sie gegen US-Topstars wie Halsey, den Jonas Brothers, Justin Bieber, Taylor Swift sowie Ariana Grande und Lady Gaga an.

BTS zurück auf der Bühne

Die Mega-Stars werden jedoch nicht nur bei den VMA’s für Stimmung sorgen. BTS wird auch am 18. und 19. September auf der Online-Bühne beim diesjährigen iHeartRadio Music Festival performen. Ein doppelter Grund zum Feiern für die ARMY!

