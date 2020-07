BTS kündigen Single live an

Immer wieder entdeckte die ARMY Hinweise darauf, dass es nicht mehr lange dauern kann, bis das Comeback von BTS startet. Dazu gehörte die Haarfarbe von Jimin sowie das Code-Wort "Flower Shop", dass die Jungs bereits in einem Tweet verwendeten. Wirklich feststand bis jetzt aber noch nichts. Allerdings gingen gestern die BTS-Members Jin, Jimin, und Jungkook in einer Radiio-Show live und verkündeten es offiziell: Am 21. August werden die K-Pop-Stars eine neue Single auf allen Streaming-Plattformen weltweit veröffentlichen. Yes!

The song releasing on 21st August is a digital single!@BTS_twt #MTVHottest BTS pic.twitter.com/idQlhZkiPT — BANGTAN INDIA ⁷ 🇮🇳 (@BangtanINDIA) July 26, 2020

Wie geht's nach dem neuen BTS-Song weiter?

In einem Statement bestätigte das BTS-Label Big Hit Entertainment die tollen Single-News und schrieb weiter: "Wir bedanken uns bei der gesamten ARMY für eure anhaltende Zuneigung gegenüber BTS und bitten euch, ihnen auch bei ihrer neuen Single viel Liebe und Support entgegenzubringen. Weitere Details erhaltet ihr bald über Weverse." Wie der neue Song heißt und wann das neue Album von BTS dann kommt, ist bisher also noch ein Geheimnis. Durch den "Flower Shop"-Tweet, in dem der Monat September erwähnt wurde, gehen aber viele davon aus, dass das Album genau dann veröffentlicht wird. Außerdem werden BTS im September beim iHeart Radio Music Festival 2020 live auftreten. Wir können uns also auf so einiges von den K-Pop-Stars freuen!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!