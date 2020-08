K-Pop-Megastars BTS, BLACKPINK und SuperM veröffentlichen neue Songs

Fast alle K-Pop-Fans haben in diesem Monat echt was zu feiern, denn richtig viele Idols bringen im August neue Musik raus. SuperM haben ihr Comeback mit dem Track "100" gestartet, während BLACKPINK schon voll dabei sind und mit ihrem ersten, neuen Hit "How You Like That" bereits krasse Rekorde gebrochen haben. Obendrauf kommt am 28. August ihr neuer Song mit Megastar Selena Gomez. Und auch BTS planen wieder Großes: Am 21. August erscheint ihr nächster Track "Dynamite", den sie dann am 30. bei den virtuellen VMAs performen werden. Von allen drei K-Pop-Bands kommen zudem noch dieses Jahr komplette Alben!

Und noch mehr K-Pop-Nachschub

Auch von einigen andere Bands und K-Pop-Künstlern gab's News im August: Die Boy-Band Treasure haben ihre erste Platte "The First Step: Chapter One" released, (G)I-DLE ihren neuen Song "DUMDi DUMDi" und Itzy ihre sechs Tracks umfassende EP "Not Shy". Von Kang Daniel mit "Magenta", J. Y. Park und Sunmi mit "When We Disco" sowie Wonho mit "Love Synonym: #1: Right For Me" kamen außerdem noch einige Solo-/Duett-Projekte. In 2020 ist der August also definitiv der K-Pop-Month.

"Grammy"-Nominierungen für die K-Pop-Bands?

Die August-Releases könnten vor allem bei BTS und BLACKPINK auch etwas mit den "Grammy"-Awards zu tun haben. Denn am 31. August läuft die diesjährige Deadline ab. Also alle Songs, die bis dahin rausgekommen sind, können bei der Preisverleihung am 31. Januar 2021 berücksichtigt werden. Bisher hatten etwa die Jungs zwar schon einen Auftritt bei der letzten Award-Show, allerdings nock keine Nominierung. Vielleicht ändert sich das aber ja nun mit ihrem kommenden Track "Dynamite" oder einem ihrer bereits erschienenen K-Pop-Hits. Gleiches gilt natürlich für die Girls von BLACKPINK.

