BLACKPINK überraschen Fans

BLACKPINK veröffentlichen süßen Merchandise

Ein Jahr lang war so gut wie nichts von BLACKPINK zu hören, sodass ihr Fans, die BLINKs direkt einen Protest starteten. Denn sie sind der Meinung, dass ihr Label YG Entertainemt die Girls absichtlich zurückhält. Daraufhin reagierte das Management aber und verkündete, wann neue Musik von BLACKPINK kommt. Mittlerweile hat das Comeback mit ersten Trailern schon gestartet und nächste Woche folgt die erste neue Single. Für ihre treue Fan-Community haben sich Jisoo, Jennie, Rosé und Lisa in Zusammanarbeit mit der Spielzeugkette Jazwares etwas süßes ausgedacht: Es gibt sie ab Sonntag den 21. Juni als Mini-Dolls zum sammeln. Im Interview mit Teen Vogue sagten sie dazu: "Es ist so süß uns selbst als Mini-Puppen zu sehen. Wir wollen sie alle sammeln. Es wird so viel Spaß die Outfits zu mixen. Wir sind echt beeindruckt, wie detailreich die Dolls geworden sind."

Diese süßen Mini-Dolls von BLACKPINK gibt es bald zu sammeln Jazwares

Überrasch' dich selbst mit einer BLACKPINK-Doll

Insgesamt wird es 16 verschiedene, kleine Puppen geben und sie sind gestyled wie BLACKPINK in ihren Musikvideos zu “Kill This Love,” “Ddu-Du Ddu-Du,” “Boombayah” und “Whistle”. Verpackt werden sie in Herzboxen mit Konfetti, kleinen Armbändern und einem leuchtenden Plüschherz als Extra und noch mehr. Ihr Haare, Outfits und Accessoires kann man abnehmen und unter den Puppen tauschen. Das Spannendste: Sie kommen in Mystery-Verpackungen. Das heißt, es bleibt bis zum Ende eine Überraschung, welche Mini-Doll du von deinem Idol bekommst. Zu kaufen gibt es sie ab Sonntag auf Amazon.

Die BLACKPINK-Dolls tragen einige ihrer berühmten Outfits Jazwares

