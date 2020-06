Blackpink: Jetzt steht fest wann neue Musik kommt 

Trommelwirbel … denn die liebe #Leoobalys strahlt zum ersten Mal auf unserem BRAVO-Cover, Glückwunsch! 🎉 In der Titelstory verrät sie euch außerdem, wie auch ihr euer Strahlen niemals verliert und positiv bleibt – immer und überall. Weitere Storys gibt es von und mit: #NicoSantos, #MarcusandMartinus, #LEA, #KJApa, #AlessiaCara, #SelahandtheSpades, #KPop, #DojaCat, #JBalvin, #CharliDAmelio, #AddisonRae, #KontraK, #Trettmann, #MoTrip, #Zedd und viele mehr. Poster gibt es von: #LittleMix, #MikeSinger, #Yungblud, #WincentWeiss, #KatjaKrasavice, #BTS, #NiallHoran und #BillieEilish. Als Extra gibt es super lustige #WahrheitoderPflicht-Karten mit deinen Stars! Worüber freut ihr euch am meisten? 🙊

