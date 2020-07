Vor Billie Eilish, Harry Styles und Co.: BTS auf Platz 1

BTS stellen einen Rekord nach dem anderen auf!

BTS ist die erfolgreichste südkoreanische Boygroup. Die Band-Mitglieder V, J-Hope, RM, Jin, Jimin, Jungkook und SUGA haben eine riesigen Fanbase (die sogenannten ARMY). Dank dieser brechen BTS regelmäßig alle Rekorde. Erst im Juni spielte BTS sogar das größte Konzert aller Zeiten! Beim Event, das wegen Corona online stattfinden musste, waren zeitweise bis zu 756.600 Zuschauer aus 107 Ländern dabei. Krass! Und das ist noch längst nicht alles. Ihr Musikvideo zu „DNA“ knackte gerade erst die Milliarden-Marke an Klicks auf YouTube. Mittlerweile stellten BTS sogar schon so viele Rekorde auf, dass man sie kaum noch zählen kann. Jetzt können sie schon wieder einen Mega-Erfolg feiern...

According to Nielsen mid-year report, ‘Map of the Soul: 7’ is currently 1st in total albums sales and 1st in physical albums. pic.twitter.com/MqVH4PVd0S — BTS Charts (@btschartdata) July 9, 2020

BTS: Ihr Album überholt Billie Eilish, Harry Styles und Co.

Dass das BTS-Album "Map of the Soul: 7" ein riesen Ding wird, war von Anfang an klar. Immerhin hat BTS schon vor Veröffentlichung einen Rekord damit aufgestellt: Keines ihrer Alben wurde so oft vorbestellt wie "Map of the Soul: 7". Nachdem es im Februar erschienen ist, eroberte es sofort die Charts. Jetzt setzte die Boyband nochmal einen drauf. Gerade ist der Nielsen-Halbjahresbericht erschienen, der die erfolgreichsten Künstler*innen, gemessen an Verkaufszahlen und Downloads, offenlegt. Laut diesem liegt "Map of the Soul: 7" nach dem ersten Halbjahr in 2020 auf Platz 1 der meistverkauften Alben! Sogar noch vor Billie Eilish, Justin Bieber und Harry Styles. Krass! Auch bei den CD-Verkäufen sind BTS an der Spitze. Wir gratulieren den Boys zu ihrem Erfolg und freuen und schon auf das neue Album im Juli 😍

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!