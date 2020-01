BTS-Comeback in vollem Gange

Schon ab 21. Februar wird das BTS-Album „Map Of The Soul 7“ weltweit erhältlich sein. Der Vorverkauf startete allerdings bereits am 9. Januar und bis zum Release wird laut der Comeback-Map noch so einiges Neues kommen. Dank Suga haben wir mittlerweile ja schon den ersten Trailer samt neuem Song vom BTS-Member bekommen und bereits am 17. soll der nächste Track veröffentlicht werden. Wie die Story hinterm siebten Album aber genau aussehen wird, ist bisher noch komplett unbekannt. Allerdings hat die ARMY da schon so ihre Vermutungen...

Diese Theorien haben die Fans zum neuen Album

Manche der Follower denken, dass das Album sich an der griechischen Mythologie orientieren wird. Denn BTS haben schon 2019 mehrere Showsgespielt, die den Gott Dionysos als Thema hatten und auch der letzte Song ihres Albums "Map of the Soul: Persona" trägt dessen Namen. So könnte es sein, dass die Jungs als verschiedenen griechische Götter auftreten. Andere Fans glauben eher daran, dass es etwas mit den sieben Todsünden (Hochmut, Neid, Zorn, Trägheit, Habgier, Völlerei und Wollust) zu tun haben wird oder mit den sieben Chakren des Hinduismus. Auch über einen Bezug zur Psychoanalyse nach Carl Jung oder Sigmund Freud und dessen Einteilung der Psyche in Ich, Es und Über-Ich wird öfter gemunkelt. Was sich BTS für ihr neues Album „Map Of The Soul 7“ aber wirklich ausgedacht haben, werden wir erst nach und nach mit neuen Trailern, Bildern und Co. herausfinden.🧐

City Dionysia used to take place in Ancient Athens during the month Elaphebolion. Now, listen here, I'm Greek, and I know Wikipedia says that's March/April BUT IF I'M RIGHT, It's actually February 21 - March 23. FEBRURARY 21 IS A FRIDAY. BTS COMEBACK ON THAT DAY. I'M CALLING IT pic.twitter.com/tEY4dZma4W — Katerina⁷ 💜🇬🇷 (@KatN_F) January 5, 2020

WHAT IF they're doing seven solos for each seven gods potraying seven deadly sins through seven features of ego? There's arrogance, greed, impatience, stubbornness, martyrdom, self destruction, self deprecation. We must go through all of them first to get to shadow #7iscoming pic.twitter.com/YTqV6jVTj2 — ona⁷ (@ilsansqueen) January 7, 2020

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!