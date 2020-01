2020 geht's für BTS direkt musikalisch weiter

Die Jungs von BTS haben 2019 mit einem letzten Auftritt beendet. Denn sie durften bei der fetten Silvester-Party "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve With Ryan Seacrest" auf dem New Yorker Times Square performen und mit ihren Fans ins neue Jahr feiern. Die warten natürlich die ganz Zeit gespannt auf neue Musik von BTS und endlich wurden ihre Wünsche erfüllt. Denn RM hat mit Sängerin Younha kollaboriert und einen Song released, der eine tiefe Bedeutung für viele haben wird.🙏🏻

BTS-Star RM singt mit Younha über psychische Gesundheit

Wir wissen, dass die Boys von BTS sich immer wieder für wichtige Angelegenheiten einsetzen. So haben sie zum Beispiel schon eine inspirierende Rede vor den UN gehalten. Band-Leader RM ist diesmal ein anderes ernstes Thema mit Kollgein Younha angegangen. Die hat nämlich ihr Minialbum "Unstable Mindset" veröffentlicht, auf dem auch ein Track mit dem BTS-Member ist. "WINTER FLOWER" heißt er und richtet sich an alle, die mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Sie wollen Aufmerksamkeit für Mental Health schaffen und singen daher etwa: "Hold on, hold on, hold on. I will take it away, before you stumble/I will stay by your side, until you survive." ("Bleib stark. Ich befreie dich davon, bevor du stolperst/ Ich bleibe an deiner Seite, bis du überlebst."). Schon zuvor hat Younha offen über ihre Depressionen und Burn Out gesprochen und dass sie ihre Erfahrungen in ihrer Musik verarbeitet. Sehr mutig!👏🏻

