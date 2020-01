BTS, die ARMY und Lila

Wer ein Fan von BTS ist, dem wird sicher schon aufgefallen sein, dass die Jungs ganz besonders auf die Farbe Lila stehen. An Silvester streuten sie lila Konfetti und auch am Geburtstag von V, den der K-Pop-Star mit seinen BTS-Kollegen verbracht hat, regnete es lila Herzen. Die Farbe Lila hat eine tiefe Bedeutung in der Community, die mal wieder beweist, wie besonders die K-Pop-Stars sind.

BTS: Das bedeutet "I purple you"

Dieses Jahr feierte der Ausdruck "I purple you" im November sein dreijähriges Bestehen. Denn am 13. November 2018 hat BTS-Mitglied V den Ausdruck "I purple you" erfunden. Auf einem Konzert erklärte er dem Publikum daraufhin: "Wisst ihr, was lila bedeutet? Lila ist die letzte Farbe im Regenbogen. Lila bedeutet, dass ich euch lange Zeit vertrauen und lieben werde. Das habe ich mir gerade überlegt." Fans fanden diese Aussage so süß, dass es schnell zum Insider der ARMY wurde. BTS-Fans entgeht nun mal nichts, erst kürzlich fand die ARMY Hinweise auf neue Songs – besser als jeder Detektiv!

Lila die Farbe von BTS und ARMY

Dieses Jahr feierten Fans im November das dreijährige Bestehen des Ausdrucks unter dem Hashtag #IPurpleYouDay und dabei ist ihnen noch eine Besonderheit aufgefallen: Der #IPurpleYouDay fällt auf den gleichen Tag, wie der Welt-Nettigkeitstag. Das passt perfekt, schließlich geht es in fast jedem BTS-Song um Liebe, Gemeinsamkeit und Selbstbewusstsein. Lila wird somit wohl für immer die Leitfarbe von BTS sein, als Zeichen für ihre Liebe zur ARMY. 💜

