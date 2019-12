BTS: Ihr letzter Auftritt!

2019 war DAS Jahr von BTS!

Wir alle und natürlich auch sämtliche Stars haben in diesem Jahr extrem viel erlebt. Doch die K-Pop-Stars BTS und ihre riesige Fan-Community, die ARMY, können dieses Jahr besonders stolz aufeinander sein. Denn die Jungs waren schon wieder so erfolgreich wie nie (und eigentlich auch niemand) zuvor.🔥Neben ihrer eigenen Tour sind sie bei vielen internationalen Award-Shows aufgetreten und waren für unzählige Preise nominiert. Sie haben mit "BTS World" ein eigenes, mega authentisches Handy-Game auf den Markt gebracht und sind jetzt sogar bei TikTok. Obendrauf haben BTS dank der ARMY sogar den Twitter-Rekord für den am häufigsten geteilten Tweet gebrochen. Und, und, und... Jetzt runden sie ihr perfektes Jahr noch mit einer letzten Show ab!🎉

Hier performen BTS zum letzten Mal

Alle ARMYs, die in New York und Umgebung leben oder über Silvester sogar in die USA reisen, haben jetzt einfach mega viel Glück und die Chance ihre Idole live zu sehen. Wie diese Woche bekanntgegeben wurde, treten die sieben Jungs von BTS nämlich in der amerikanischen Hauptstadt auf. Wo? Natürlich bei der legendären Show "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve With Ryan Seacrest", die jedes Jahr zu Silvester auf dem New Yorker Times Square gefeiert wird. Wie geil ist das bitte?! Um wie viel Uhr genau BTS dort ihr letztes Konzert für 2019 geben werden, wissen wir noch nicht. Aber es lohnt sich sicherlich die krasse Parade komplett anzusehen, da auch andere Stars wie Ciara und Post Malone performen werden, gefolgt von einem riesigen Feuerwerk.🎇

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!