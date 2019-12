BTS: Happy Birthday V!

Für die Fans von BTS ist der 30. Dezember ein ganz besonderer Tag, denn es ist der Geburtstag von V aka Taehyung. Der K-Pop-Star wird dieses Jahr 25 und das muss natürlich gebührend gefeiert werden, deshalb ist es auch kein Wunder, dass gleich vier Hashtags zu Vs Geburtstag in den Trends landen: #HappyBirthdayTaehyung, #BornToVLoved, #HappyVDay und #HappyTaehyungDay. Damit haben die Fans ihrem Idol natürlich eine ganz besondere Überraschung zum Geburtstag gemacht. Tja, die ARMY weiß eben, wie es geht. Schließlich wäre es nicht das erste Mal, dass die ARMY einen Twitter-Rekord für BTS bricht.

BTS: So feiert V seinen Geburtstag

V verbrachte die meiste Zeit seines Geburtstags in Flugzeug. Vermutlich wieder in einem Privatjet, denn erst letztens haben BTS verraten, warum sie nur noch darin fliegen. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V und Jungkook werden dieses Jahr an Silvester live in der "New Year's Rockin' Eve Show" am Times Square in New York auftreten. Auch wenn er also die meiste Zeit unterwegs ist, gibt es doch einen Vorteil an der Reise: Durch die Zeitverschiebung kann V seinen Geburtstag dieses Jahr länger genießen und damit alle Glückwünsche von seinen Freunden und Fans bestaunen …

Geburtstag von V: So gratulieren BTS

Jedes Mal, wenn ein Mitglied von BTS Geburtstag hat, gratulieren sich die Mitglieder gegenseitig mit ihren eigenen Twitter-Accounts und süßen Nachrichten. Jin, Suga, RM und J-Hope haben als Erstes etwas zum Geburtstag von V gepostet. Besonders süß finden die Fans die Glückwünsche von RM, er schrieb: "Herzlichen Glückwunsch Winter-Bär #TaehyungBirthdayCongrats"

Und auch Suga fand ein paar lustige Worte an seinen Freund: "Taehyung-ah, ist in letzter Zeit ziemlich witzig geworden, happy birthday #TaehyungBirthdayCongrats #ItsSugaHyung #HisSenseOfHumourSharpened #TheLaughterChiefOfOurVillage" – so süß! Auch wir wünschen Taehyung alles Liebe und Gute zu seinem Geburtstag und sind uns sicher, dass sich jeder K-Pop-Star über all eure Glückwünsche freut!

