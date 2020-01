BTS: Neuer Trailer und neuer Song!

BTS releasen Comeback-Trailer

Gerade erst haben wir Infos zum kommenden BTS-Album "Map of the Soul: 7" bekommen. Und das Beste daran: Es kommt schon am 21. Februar raus. Der Vorverkauf hat allerdings gestern schon gestartet. Passend dazu veröffentlichte Big Hit Entertainment, das Label der Band, auch den ersten Comeback-Trailer namens "SHADOW". Das Video hat auf YouTube bereits unfassbare 18,7 Millionen Aufrufe gesammelt. Heftig! In dem Trailer singt Suga seinen ersten neuen Song “Interlude : Shadow” und zeigt mal wieder, was für ein hammer Rapper er ist. In den Lyrics des BTS-Songs geht es dabei um Themen wie Fame, Träume und Erwartungen sowie Sugas eigenen Weg. So rappt er etwa: "Ich frage mich jeden Tag, wie weit ich gehen werde. Ich kam wieder zu mir und fand mich hier. Ein Schatten zu meinen Füßen. Ich schaue runter, er ist sogar größer geworden. Ich renne, aber der Schatten folgt mir." In den Kommentaren wird sehr schnell deutlich, dass die Fans den Track jetzt schon lieben und Suga auf seiner Reisevoll supporten!🙏🏻

Das kommt als nächstes von BTS

Damit wir auch genau auf dem Laufenden sind, wann wir wieder mit News von BTS rechnen können, wurde obendrauf eine Map veröffentlicht mit den vier Phasen des Comebacks: Darin sind unter anderem die Releases von einem Song, einem Film, Fotos, der Tracklist und einem Musikvideo aufgelistet. Und auch mehrere Daten, an denen in verschiedenen Städten sowie Online etwas namens "Connect BTS" passieren wird. Worum es sich dabei handelt, ist noch unklar. Allerdings gibt es schon mehrere Theorien. So glauben manche, dass es sich um Pop-Up-Stores handeln wird, andere denken eher an große Screen, auf denen etwas von BTS gezeigt wird. Sobald wir dazu mehr Infos haben, erfahrt ihr es natürlich sofort!

