BTS: Alle Infos zum neuen Album “BTS MAP OF THE SOUL: 7“

BTS verkünden neues Album

Sämtliche Fans der K-Pop-Megastars BTS haben immer wieder Hinweise auf ihr Comeback in ihren Auftritten und Co. gefunden. Jetzt ist die Freude natürlich umso größer. Denn die sieben Jungs und ihr Label Big Hit Entertainment haben gestern hammer News rausgehauen. Das nächste Album von BTS steht quasi schon in den Startlöchern und kommt schneller als gedacht. Es reiht sich in die Serie an Alben ein, die die koreanische Band schon veröffentlicht hat und trägt daher den Namen “BTS MAP OF THE SOUL: 7“. In einem Statement ihres Sprechers heißt es: "Fans weltweit sind gespannt zu erfahren, wie die Story nach dem letzten Album weitergeht, welches sich mit dem Thema beschäftigte, Freude in Liebe und darin mit der Welt in Kontakt zu treten zu finden".

Release-Date vom BTS-Album auch bekannt

Wir wissen sogar schon, wann es neue Musik von BTS geben wird: “BTS MAP OF THE SOUL: 7“ erscheint bereits nächsten Monat, genauer gesagt am 21. Februar. Echte Fans sollten sich aber den morgigen Tag merken, denn am 9. Januar startet bereits der Vorverkauf. Und bei so vielen Fans kann es da schnell sein, dass die erste Fuhre an Alben in kürzester Zeit verkauft ist. Bis wir aber die ersten Tracks vom neuen Album hören können, haben wir ja immerin gerade erst den Song "WINTER FLOWER" von BTS-Member RM und Younha zur Überbrückung bekommen. Und sicher wird bald schon mehr neues von den Boys komen.🎶

[기사] #BTS Are Kicking Off 2020 With a New 'Map of the Soul' Albumhttps://t.co/EM22lz9Ppy — BigHit Entertainment (@BigHitEnt) January 8, 2020

