BTS: Neues Album im Juli

BTS feiern großen Erfolg mit "MAP OF THE SOUL: 7“

Schon vor der Veröffentlichung ihres siebten Albums, brachen BTS damit einen Rekord: Denn keine ihrer Platten zuvor wurde sooft vorbestellt wie diese. Und auch nach dem Release kletterten die K-Pop-Stars mit "MAP OF THE SOUL: 7“ und den Single-Auskopplungen an sämtliche Chart-Spitzen. Erst letzte Woche wurde bekannt, dass BTS nun auch eine Buchreihe als Merch zu ihren beliebtesten Songs rausbringen, damit ihre Fans die noch besser verstehen. Wie immer läuft es bei den K-Pop-Künstlern mega gut, was sie ziemlich happy macht. Das zeigt auch das schöne Musikvideo zu ihrem letzten Track "Stay Gold". Und der erscheint in Kürze auf einem neuen Album!

So bald kommt ihr neues, japanisches BTS-Album

Heute sind die Fans der K-Pop-Band mal wieder mit großartigen News aufgewacht: Es wurde endlich verkündet, wann ihr nächstes japanisches Album rauskommt. Zuvor hatten die südkoreanischen Musiker schon drei andere Alben in der Sprache aufgenommen. Nun folgt "Map of the soul: 7 The Journey", auf dem unter anderem eben auch "Stay Gold" zu finden sein wird. BTS-Leader RM hatte ja schon angekündigt, dass sie an einem neuen Album arbeiten. Dass aber schon so fix eine neue Platte auf den Markt kommt, hätte die ARMY wohl nicht gedacht. Denn das Release-Datum für das japanische Album wurde auf den 15. Juli gelegt. Wie geil!

The upcoming fourth Japanese album, featuring the hit single “Stay Gold,” from K-Pop sensation @bts_bighit drops 7/15.



Are you ready?

↳ https://t.co/zfqMzK8Fh4 pic.twitter.com/SK4cuPsazD — Universal Music Group (@UMG) June 29, 2020

