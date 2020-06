BTS: Mit diesem Merch verstehst du die Songs noch besser

BTS veröffentlichen Lyrics-Bücher

Die K-Pop-Stars tun wirklich alles dafür, ihren Fans so nahe wie möglich zu sein: So kann man etwa mit BTS und ihrem eigenen Programm Koreanisch lernen, sie zeigen ihr Leben in ihrer Reality-Serie und gehen immer wieder Live, um mit der ARMY direkt zu kommunizieren. Ihre neuste Idee, die bald Wirklichkeit wird, hat ihr Label Big Hit jetzt vorgestellt: Es wird eine Buchreihe geben, in der die Songtexte zu einigen ihrer beliebtesten Tracks mit Text und Illustrationen genau ekrlärt werden. Damit wollen BTS ihren Fan eine besondere, neue Erfahrung ihrer Musik bieten. Das Label erklärte außerdem, dass sie das auch für andere K-Pop-Künstler planen.

Das musst du über die BTS-Buchreihe wissen

Wann du dich von den BTS-Büchern inspirieren lassen kannst? Schon sehr bald! Der Veröffentlichungstermin wurde nämlich auf den 29. Juni gelegt. Ein Vorverkauf im Weverse-Shop, auf Amazon und Co. hat bereits gestartet. In den schön gestalteten Werken werden die Lyrics von folgenden Tracks analysiert und erklärt: "A Supplementary Story: You Never Walk Alone", "Save Me", "House of Cards", "Run" und "Butterfly". Perfekt zum Sammeln und, um in die Welt von BTS zu verschwinden.

