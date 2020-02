BTS: So kannst du mit den K-Pop-Stars Koreanisch lernen

BTS launchen Sprachlern-Tool

In nur ein paar Wochen kommt endlich das neue BTS-Album "Map of the Soul: 7" raus, auf das die ARMY schon sehnsüchtig wartet. Nun verkündete die K-Pop-Band noch ein weiteres Projekt, das ihre Fans zum Ausrasten bringt. Im positiven Sinne natürlich. Denn in einem Statement von Big Hit heißt es: "Wir arbeiten an koreanischem Sprachlern-Content für unsere Fans. Es gibt viele, die unseren Content aufgrund der Sprachbarriere nicht komplett genießen können. Die internationalen Medien berichten, dass dank K-Pop viel mehr Menschen Koreanisch lernen wollen, aber es gibt nur wenige Möglichkeiten." Dieses Problem wollen BTS nun mit ihrem eigenen Programm lösen. Mega!

네 그렇다네요

이 말을 하고 싶었다구 합니다💜 pic.twitter.com/lnwpP2a2pb — 방탄소년단 (@BTS_twt) January 27, 2020

Schon bald geht's los mit “Learn Korean with BTS”

Dieser neue Meilenstein in der Karriere von BTS ist wirklich etwas besonderes. Kein anderer Star auf dieser Welt hat ein eigenes Programm, um Fans seine Muttersprache beizubringen. Tatsächlich soll das Ganze schon im März starten. Wer jetzt eine langweilige App mit Vokabeln und Co. erwartet, liegt aber falsch. Laut dem Label soll es mit “Learn Korean with BTS” richtig viel Spaß machen und es kommen unzählige Bilder, Videos etc. von und mit den K-Pop-Künstlern vor. Die ARMY lernt darin natürlich auch alle wichtigen Wörter und Sätze rundum den Fandom. Und für die, die nicht die größten BTS-Fans sind: Später sollen auch noch Koreanisch-Kurse mit anderen K-Pop-Gruppen rauskommen.🤩

