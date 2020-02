Die K-Pop-Kings BTS besuchen ihre deutsche ARMY

Letzte Woche hat die erfolgreiche Band, ihre Konzerte für 2020 verkündet. BTS gehen auf große Welt-Tour und kommen auch nach Berlin. Der Ticketverkauf hat noch nicht gestartet. Da sie aber das große Olympiastadion in der Hauptstadt gleich an zwei Tagen als Location gewählt haben, ist die Chance für die Follower ein bisschen größer, an Karten zu kommen. Denn die Halle hat allein über 74.000 Sitzplätze zu bieten. Krass, oder? Wer nun zwar K-Pop-Fan ist, aber nicht undbedingt BTS live sehen will, hat in diesem Jahr noch viele andere Möglichkeiten.

Die Deutschland-Tour-Daten der K-Pop-Stars

Gestartet hat das K-Pop-Konzertjahr mit der Band DAY6, die am 18. Januar bereits im Rahmen ihrer "Gravity"-Tour nach Berlin gekommen sind. Weiter geht es dann am 21. Februar wieder in Berlin mit den K-Pop-Newcomern AB6IX. Hier noch die weiteren, wichtigen Daten:

Seventeen Di 10.03./Berlin

PH-1 Fr 20.03./Berlin

ATEEZ Mi 25.03./Berlin

K.A.R.D Fr 27.03./Essen

Hyukoh Fr 24.04./Berlin; Sa 25.04./Frankfurt; Mo 27.04./München; Fr 01.05./Köln

Stray Kids Mi 13.05./ Berlin

(G)I-dle Fr 22.05./Berlin

Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Feiern mit euren K-Pop-Stars!🙌🏻

