Das sind AB6IX

Klar, eingefleischte K-Pop-Fans haben natürlich schon längst von ihnen gehört, schließlich haben sie bereits eine EP draußen sowie den Song "Truth Hurts" mit Megastar Lizzo. Trotzdem wollen wir sie euch einmal zur Feier ihres ersten Albums, das vergangenen Montag erschien, vorstellen: AB6IX. Hinter der Boy-Band stecken 5 koreanische Künstler, die auch zuvor schon in der Szene bekannt waren. So gewannen Park Woo Jin und Lee Dae Hwi 2017 die Casting-Show "PRODUCE 101" und waren dann Teil der Gruppe WANNA ONE. Zur gleichen Zeit traten Lim Young Min und Kim Dong Hyun als Duo MXM auf. Nur Jeon Woong, der im April diesen Jahres noch dazukam, ist relativ neu in dem Business. Zu fünft zählen AB6IX 2019 also neben anderen Gruppen wie TXT vom BTS-Label BigHit zu den neuen Sternen am K-Pop-Himmel.🙌🏻

So klingen AB6IX

Zunächst hatten AB6IX, die sich übrigens wie SuperM, die K-Pop-Gruppe aus Mitgliedern von EXO, NCT 127, SHINee & WayV, ebenfalls als "Avengers des K-Pop" bezeichnen, eine EP veröffenlticht. "B: COMPLETE“ beinhaltet 7 Songs, wobei "Breathe" die Lead-Single darstellt. Schon damals zeigten die fünf Boys, wie viel sie musikalisch drauf haben, denn von Tropical-Deep-House bis hin zu Trap und Balladen ist auf der EP für jeden etwas dabei. Anfang der Woche war es nun aber endlich soweit und AB6IX haben ihr erstes eigenes Album namens "6IXENSE" mit 11 Singles releast. Dahinter verbirgt sich der sechste Sinn der Band, den sie musikalisch sowie in Form ihrer Connection zu ihren Fans haben. Und denen möchten sie damit sagen: "Ganz egal, wo ihr seid: wir sind stets miteinander verbunden." Obendrauf haben sie noch ein Musikvideo zu ihrer Single "Blind For Love" rausgehauen, das du dir hier direkt ansehen kannst. Übrigens: Die Jungs produzieren alle ihre Tracks selbst mit. Respekt!🎶👏🏻

