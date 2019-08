Super M: Die K-Pop-Band verkündet Debüt-EP

SuperM verkünden Debüt-EP!

AAAAAAH, es ist so weit! Erst Anfang des Monats wurde verkündet, dass eine neue K-Pop-Supergruppe aus den Membern von EXO, NCT 127, SHINee und WayV gegründet wird. Und jetzt steht auch schon der Start ihrer ersten EP fest! Am 28. September soll zunächst ein Performance-Video erscheinen, welches den Release von "The 1st Mini Album Super M" am 4. Oktober ankündigt. Auf der Debüt-EP von SuperM werden gleich fünf Tracks sein: "Jopping", "I Can't Stand the Rain", "2 Fast", "Super Car" und "No Manners". Ihr könnt es nicht abwarten? Dann könnt ihr jetzt schon in die instrumentale Version von "I Can't Stand the Rain" auf Streaming-Diensten wie Spotify reinhören.

Neue Solo-Bilder von SuperM

Nachdem SuperM auf ihrem Instagram-Profil die ersten Pics aus dem Studio veröffentlicht haben, gibt es jetzt die ersten Solo-Porträts der Mitglieder zum Bestaunen – die Jungs sehen richtig cool aus! Außerdem hat die K-Pop-Band dort auch ihre Promotion Scedule gepostet. Auf diesem Plan könnt ihr sehen, an welchen Tagen ihr neues Material der Superband bekommt. Eins können wir euch versprechen, sowohl im September, als auch im Oktober könnt ihr euch auf viele Überraschungen freuen! Starten werden die Jungs diesen Sonntag am 1. September mit einem Intro – wir sind gespannt!

