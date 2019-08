Super M: Erste Pics aus dem Studio 📸

Super M starten durch

Anfang August wurde beim Capitol Congress 2019 die neue K-Pop-Band Super M vorgestellt. Taemin von SHINee, Baekhyun und Kai von EXO, Taeyong und Mark von NCT sowie Ten und Lucas von WayV wollen ab sofort gemeinsam die Charts stürmen! Fans, die sich jetzt Sorgen machen, dass dies zur Trennung von EXO, NCT 127 und Co. führen wird, können aber beruhigt sein …

So geht es für EXO, NCT 127 und Co. weiter

Trotz der Gründung von Super M werden EXO, NCT 127, SHINee und WayV weiterhin bestehen bleiben. In einem Statement heißt es: "Wir behalten ihre Gruppen und Solo-Karrieren bei und bekommen obendrauf die "Avengers". Es gibt ja auch einen Iron-Man, einen Thor etc. und genauso, wie die "Avengers" ihre eigenen erfolgreichen Filme haben können, gibt es eine andere Energie, wenn sie alle zusammenkommen als "Avengers". So funktioniert auch unser neues Business. Wir möchten eine Synergie zwischen ihren Gruppen, ihnen als Solo-Acts und Super M schaffen, um eine große Welle in der K-Pop-Industrie loszutreten. Natürlich gibt es Menschen, die reine EXO-Fans sind (oder einer der anderen Band), aber die meisten Leute sind generell an K-Pop interessiert."

Super M arbeiten an Debüt im Studio

Deshalb sind Super M auch fleißig im Aufnahme-Studio, um den Fans bald mit Musik einheizen zu können. Jetzt sind sogar die ersten Pics aufgetaucht, die Taemin, Baekhyun, Taeyong, Mark, Ten und Lucas im Aufnahme-Studio zeigen. Auch der Videodreh zu ihrer ersten Single soll in den nächsten Tagen in Dubai stattfinden, wo einige der Boys schon eingetroffen sind. Wir halten euch auf dem laufenden …

