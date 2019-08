K-Pop Superstars kommen nach Deutschland!

K-Pop in Deutschland!

Achtung, jetzt wird es für alle K-Pop-Fans extrem spannend: Denn am 28.09.2019 verwandelt sich die SAP Arena in Mannheim in ein koreanisches Paradies! Bands wie BTS, Exo, Monsta X und viele mehr konnten mit K-Pop in Südkorea viel verändern. Und auch bei uns werden die Bands immer beliebter. Deshalb veranstalten Semmel Concerts und die Koreanische Zentrale für Tourismus (Korea Tourism Organization) am 28.09.19 das erste "Finger Heart Festival" in der Mannheimer SAP Arena. Tagsüber verwandelt sich der Arenavorplatz in das kostenlose Korean Culture & Tourism Festival. Hier erwartet euch ein abwechslungsreiches Programm mit Streetfood, Showaufführungen und vielen Informationsständen. Am Abend folgt dann der Höhepunkt: Ein K-Pop-Konzert der Extraklasse in der Arena!

Monsta X, Cosmic Girls und Kard geben Konzert in Deutschland

Auch das Line-Up des Finger Heart Festivals" kann sich sehen lassen. Mit Monsta X, Cosmic Girls und Kard werden gleich drei ziemlich beliebte K-Pop-Bands auftreten. Monsta X sind erst vor kurzem nach Deutschland gekommen. Ihr Konzert im Juli war super schnell ausverkauft und begeisterte die Fans mit einer super emotionalen Stimmung. In einem Video haben die Jungs uns sogar ein süßes Grußvideo dagelassen. Für alle, die das Konzert verpasst haben, gibt es also noch Hoffnung! Der Vorverkauf für das Konzert ist nämlich am 13.07.19 auf eventim.de gestartet, die Tickets kosten ca. 92 €. Für die Cosmic Girls wird das "Finger Heart Festival" sogar der erste Deutschland-Auftritt. Kard sind bereits im Frühjahr in Düsseldorf aufgetreten und werden vom amerikanischen Billboard-Magazine sogar zu den fünf vielversprechendsten K-Pop-Newcomern gehandelt. Eins ist klar: Das "Finger Heart Festival" in Mannheim dürft ihr auf keinen Fall verpassen!

