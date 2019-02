Monsta X in Deutschland!

Monsta X: Ihr mega Erfolg

Darauf haben wir gewartet! Nach BTS kommt jetzt endlich die nächste K-Pop-Boyband nach Deutschland und es ist Monsta X! Die sieben Boys Shownu, Wonho, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Jooheon und I.M. wurden durch Hits wie "Trespass", "Rush" und "Beautiful" zu absoluten Stars! Ihr erstes Album "The Clan Pt. 2.5: The Final Chapter", welches sie im März 2017 releaseten, schaffte es auf Platz 1 der "Billboard's World Albums Chart". Unglaublich!

Monsta X auf "We Are Here"-World Tour!

Vom 13.04. bis 10.08.2019 gehen Monsta X mit ihrem Album "Take.2 We Are Here" auf große Welttournee! Insgesamt 19 Shows spielen die Boys auf der ganzen Welt. Die deutschen Fans können sich freuen: eines der Konzerte findet in Berlin statt! Am 13.07. wird sich die Hauptstadt mit Sicherheit im absoluten Ausnahmezustand befinden, denn dann bricht das wahre K-Pop-Fieber aus...

