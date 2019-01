Monsta X kündigen neues Album an

Monsta X: Dann erscheint „Take.2 We Are Here“

Rund ein halbes Jahr ist es her, seitdem die siebenköpfige K-Pop-Band Monsta X ihr letztes Album „Take.1 Are You There?“ herausbrachte. Jetzt hat das Warten endlich ein Ende, denn heute gaben Shownu, Wonho, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Jooheon und I.M bekannt, wann ihr zweites Album erscheinen wird. Demnach ist es bereits am 18. Februar 2019 soweit! Das Album soll den Titel „Take.2 We Are Here“ tragen. Auch ein aufregendes Teaser-Video veröffentlichten Monsta X bereits. Hier könnt ihr euch den Clip reinziehen:

So krass sind Monsta X

Seit 2015 gibt es Monsta X, die Boyband aus Seoul. Seitdem starten sie so richtig durch! Spätestens mit der Veröffentlichung ihrer Single „Hero“ haben sie ihren Durchbruch auch außerhalb Südkoreas geschafft. Die sieben Jungs überzeugen ihre Fans nicht nur mit ihren Songs, sondern auch mit ihren krassen Choreographien, die zum Teil schon fast als Akrobatik bezeichnet werden können. Außerdem sind Shownu, Wonho, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Jooheon und I.M begehrte Werbestars! Zum Beispiel erwählte das südkoreanische Kosmetikunternehmen Tony Moly die Jungs zu Markenbotschaftern. Außerdem wurden Monsta X unter anderem schon von luxuriösen Fashion-Unternehmen wie der italienischen Modefirma Moncler gesponstert und eingekleidet. 2018 brachten die Boys bereits ihre zweite Welttournee hinter sich. Unter anderem gaben sie auch Konzerte in London, Amsterdam und Madrid! Wenn es für Monsta X weiterhin so gut läuft wie bisher, gibt es ja vielleicht Hoffnung darauf, dass sie bald auch mal in Deutschland auftreten. Wir behalten die Jungs jedenfalls im Auge und werden euch updaten, sobald es News zu ihnen gibt.

