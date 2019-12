K-Pop-Beauty: Darum ist Kosmetik aus Korea in!

Achtung, Trend-Allert! Sicher ist dir aufgefallen, dass sich seit geraumer Zeit eine Vielzahl an koreanischen Beauty-Produkten in den Drogerien, Beauty-Stores und auf Social Media tummelt. Und auch viele K-Pop-Stars schwören auf die hochwertigen Produkte aus ihrer Heimat. Warum das so ist und was Kosmetik made in Asia wirklich drauf hat, erfährst du hier.