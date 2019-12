Wimpernverlängerung und Wimpernverdichtung sind ein absoluter Megatrend. Sehr viele Stars lassen das regelmäßig machen und sehen einfach toll damit aus. Um eindrucksvolle Augen mit schön geschwungenen Wimpern zu bekommen, kann man sich die Wimpern in einem Wimpernstudio verlängern lassen. Das ist eine super Sache, muss aber regelmäßig wiederholt werden.

Das solltest du vor einer Wimpernverlängerung wissen

Die professionelle Wimpernverlängerung bieten Kosmetikssalons, Friseure oder spezialisierte Studios an. Die meisten von ihnen sind recht gut, aber du solltest sicherheitshalber einen Menschen persönlich kennen, der sich in dem Studio die Wimpern hat verlängern lassen. Lass dir die Prozedur genau erklären und nimm dafür eine Freundin oder deine Mutter mit.

Wenn du dich für eine Verlängerung oder Verdichtung entscheidest, solltest du einige einfache Dinge beachten, damit deine Wimpern auch lange halten und schön bleiben:

Lasse deine Wimpern nicht unmittelbar vorher behandeln (Färben etc.). Das kann zum einen die Wimpern überstrapazieren und zum Abbrechen der eigenen Härchen führen, zum anderen hält der Kleber der Extensions auf der Naturwimper besser als auf dem behandelten Haar. Nach der Behandlung solltest du 24 Stunden kein Wasser an deine Wimpern lassen, da der Kleber bis zu 48 Stunden benötigt um vollständig auszuhärten. Du kannst dich auch mit einer Wimpernverlängerung schminken (wenn du das möchtest auch Mascara verwenden), benutze aber mit deinen neuen Lashes nur wasserlösliches Make-up oder Wimperntusche und vermeide Fett-Cremes am Auge. Durch Öl oder Fett kann sich der Kleber vorzeitig lösen! Über Nacht kann es sein, dass deine Wimpern sich kreuzen oder übereinander legen, dein Lash-Stylist wird dir ein Bürstchen zum Kämmen der Wimpern geben, mit dem du alles wieder in Form bürsten kannst. Ziehe so wenig wie möglich an deinen Wimpern herum! Wenn dir eine Wimpern beim Rauswachsen zu lang wird, ist es Zeit einen Termin zum Auffüllen zu machen

Wie läuft eine Wimpernverlängerung ab?

Wenn es so weit ist, werden zuerst deine Wimpern gereinigt und entfettet. Dann deckt der Lash-Stylist die unteren Wimpern ab und fängt an, zusätzliche Wimpern Stück für Stück an deine vorhandenen Härchen am Oberlid zu kleben. Dabei heißt es Geduld haben! Bis zu zwei Stunden können vergehen, bis alles sitzt. Die Verlängerung kostet zwischen etwa 100 und 180 Euro für die erste Sitzung.

Unser BRAVOGiRL! Beauty-Team hat eine Wimpernverlängerung bei Luxuslashes getestet – schau dir jetzt das Video dazu an:

Nach der Wimpernverlängerung siehst du umwerfend aus, so viel ist sicher. Aber wenn du so bleiben willst - und das willst du bestimmt – musst du etwa alle vier Wochen wieder hin zum Auffüllen! Und das kostet erneut um die 50 Euro pro Sitzung. Schöne, volle Wimpern sind eben eine Investition!

Das Ergebnis ist sehr natürlich aber deutlich sichtbar Privat

Auch natürliche Wimpernverlängerung ist möglich

Gegen eine professionelle Wimpernverlängerung ist nichts einzuwenden, aber du kannst eine Menge dafür tun, dass deine Wimpern auf natürliche Weise lang, dicht und geschwungen sind. Eine wichtige Grundlage für schöne Augen ist eine gute Ernährung mit viel frischem Obst, gesundem Gemüse und vor allem wenig Salz. Wimpern brauchen Proteine, Vitamine und die Mineralien Eisen, Zink, Selen, Magnesium und Kupfer für ihr Wachstum. Knabber Nüsse statt Chips! Und trink viel Wasser - das alles kommt übrigens auch deinen Haaren auf dem Kopf zugute!

Damit deine eigenen Wimpern nicht abbrechen oder ausfallen, solltest du dich jeden Abend abschminken und dein Gesicht vorsichtig reinigen. Rubbel nicht an den Augen herum und benutze sanfte Abschminklotionen, mit denen du deine Mascara vollständig entfernst. Und dann trägst du etwas Öl auf. Nimm am besten Rizinusöl (gibt's im Drogeriemarkt) oder sehr gutes, naturreines Olivenöl. Es gibt auch sehr schöne spezielle Wimpernöle, die um 3 Euro kosten und ein gute Wirksamkeit haben. In der Apotheke gibt es teurere Produkte – Wimpernbooster oder Wimpernserum – die das Wimpernwachstum begünstigen. Nach etwa zwei Wochen sollten deine Wimpern schöner und gesünder aussehen!

Mascara lässt die Wimpern voller, dichter und geschwungener aussehen. Shutterstock / Rido

Mascara - das schnelle Wundermittel für lange Wimpern

Wenn du besonders dichte und lange Wimpern haben möchtest, zum Beispiel auf einer Party, dann bieg sie zunächst vorsichtig mit einer Wimpernzange nach oben. Sie bekommen so einen schönen Schwung. Anschließend trägst du Mascara auf – das schnelle Mittel für tolle Wimpern! Es gibt Hunderte verschiedener Wimperntuschen, nicht jede teure ist gut und nicht jede billige ist schlecht, aber die Qualität macht den Unterschied! Da es viele verschiedene Bürstchen, Applikatoren usw. gibt, musst du vielleicht einige Mascaras ausprobieren - aber tausch dich nicht mit deiner Freundin aus, denn sein Schminkzeug sollte jede nur selbst benutzen. Die Mascara sollte möglichst jede Wimper einzeln betonen, nicht verkleben, aber die Wimpern verstärken, sodass sie dicht und üppig aussehen. Sorgfältig getuschte Wimpern machen richtig schöne Augen!