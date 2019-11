Weihnachten rückt langsam näher und damit auch die Frage: Was schenke ich meinen Liebsten? Falls du noch etwas Inspiration benötigst, solltest du unbedingt einen Blick in unseren Beauty Geschenke-Guide werfen. Egal, ob für deine Mama, deine BF oder deinen Schwarm – es ist für jeden das Richtige dabei! Und auch für deine Wunschliste haben wir einige schöne Ideen in petto. Also viel Spaß beim Stöbern!