Überraschung: Dieser K-Pop-Superstar wird Vater

K-Pop-Sänger Chen lässt Bombe platzen

Chen gehört zur Boy Band EXO, die mit ihren berühmten K-Pop-Kollegen wie BTS nicht nur Südkorea, sondern das Musik-Biz auf der ganzen Welt verändern. Diesmal wendete er sich aber nicht musikalisch, sondern mit privaten Neuigkeiten an seine Fans. Dafür verfasste er einen handschriftlichen Brief, in dem er erklärt, dass er ihnen, die ihm so viel Liebe gegeben haben, etwas erzählen muss. Wie man dem Brief entnimmt, fiel ihm das Ganze nicht leicht und er machte sich Sorgen, wie die Info ankommen würde: Er hat eine Freundin, mit der er den Rest seines Lebens verbringen will. Erst wollte er noch warten, es öffentlich zu machen. Doch dann "traf sie ein unerwarteter Segen", weshalb sie nicht länger warten konnten. Das bedeutet also, dass der K-Pop-Sänger nicht nur heiraten wird, sondern auch noch ein Kind mit seiner Verlobten erwartet. Herzlichen Glückwunsch!🙏🏻

Der K-Pop-Star wünscht sich private Hochzeit

In einem offiziellen Statement des EXO-Labels SM Entertainment wird noch einmal bestätigt, dass der K-Pop-Sänger heiraten wird. Da es sich aber um eine nicht berühmte Frau handle, wünsche sich Chen und die Familie eine kleine Hochzeit ohne Fans oder Presse vor Ort. Verständlich, oder? Allerdings fragen sich manche nun vielleicht, ob sich die K-Pop-Band nun trennen wird, da auch ein Baby unterwegs ist. Im Statemenrt heißt es aber klar: "Chen wird weiterhin alles für seine Fans geben, indem er sein unverändertes Selbst als Künstler zeigt und hart arbeiten wird." Mega!

Fans freuen sich für ihr K-Pop-Idol

Obwohl Chen schon befürchtet hatte, dass seine Neuigkeiten nicht gut bei seinen Fans ankommen, überraschen die ihn mit dem Gegenteil und posten viele emotionale Worte und Glückwünsch an den K-Pop-Star wie etwa: "Unser Baby wird heiraten, ich freue mich so sehr für ihn" oder " Mir kommen die Tränen, ich bin so glücklich für ihn". Da hätte das EXO-Member ja mal gar keine Sorgen machen müssen!😊

