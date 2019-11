Miley Cyrus feiert Hochzeit

Miley Cyrus trennte sich vor ein paar Wochen überraschend von ihrem Ehemann Liam Hemsworth, knutschte dann öffentlich mit ihrer Freundin Kaitlynn Carter rum und hatte kurz darauf schon einen Neuen: Ihren langjährigen Kumpel Cody Simpson! Ein Instagram-Knutschfoto bestätigte die Beziehung der beiden Musiker. Jetzt nahm Miley Cyrus ihre neue Liebe schon mit zu einem wichtigen Familienfest: Die Hochzeit ihres Bruders ! Und wie wir den "Don't Call Me Angel"-Star kennen, könnte es ja vielleicht sogar passieren, dass sie selbst bal schon wieder heiratet …

Cody Simpson & Miley Cyrus auf der Hochzeit

Zuckersüß: Braison Cyrus (25), der Bruder von Miley Cyrus, heiratete in ihrer gemeinsamen Heimat, dem US-Bundesstaat Tennessee "auf der Spitze jenes Hügels, auf dem wir aufgewachsen sind und gespielt haben...", wie sie bei Instagram schreibt. Wie romantisch! Seine große Schwester Miley war natürlich bei der Hochzeits-Feier am Start und brachte ihre neue Liebe, Boyfiend Cody Simpson (22) mit. Auf Instagram postete Miley dieses Foto, das uns private Einblicke in die Hochzeit ihres Bruders gibt. Auch auf den Fotos: Mileys Mutter Tish, die Cody scheinbar schon fest ins Herz geschlossen hat! Hier siehst du die Pics:

