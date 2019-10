Justin Bieber: Hochzeits-Geschenk an sich selbst

Justin Bieber und Hailey Bieber haben endlich groß geheiratet! Schon seit fast einem Jahr spekulierten Fans und Medien, wie wohl die fette Hochzeitsparty wird – jetzt haben wir endlich die Antwort! Und Justin und Hailey haben ganz schön viele Star-Gäste eingeladen … Die Party stieg im Montage Palmetto Bluff-Hotel in Bluffton – im US-Bundesstaat South Carolina. Justin Bieber hatte schon einige Konzerte in der Nähe und sich scheinbar in das idyllische Ambiente vor Ort verliebt. Wie süß! Hier hat er sich übrigens selbst noch eben ein Hochzeits-Geschenk gegönnt: Eine goldene Uhr!

Promi-Gäste bei der Hochzeit von Justin Bieber & Hailey Bieber

Justin und Hailey Bieber haben gestern kirchlich geheiratet. Mit den beiden Turteltäubchen feierten laut TMZ rund 154 Gäste – unter anderem Kendall und Kylie Jenner, Ed Sheeran Camila Morrone, Joan Smalls und Scooter Braun. da er angeblich momentan der Lieblings-Sänger von Justin und Hailey ist, hatte Grammy-Gewinner Daniel Caesar die Ehre, den Gästen mit seiner Musik den Abend zu versüßen.

Justin & Haileys Hochzeit: Verärgerte Hotelgäste

Schon seit Oktober 2018 sind Justin und Hailey Bieber offiziell verheiratet. Die Hochzeit war seit Jahren geplant, doch die große Sause stieg erst jetzt! Doch es gab ganz schön Ärger von den anderen Hotelgästen im Montage Palmetto Bluff-Hotel, denn die mussten für Justins Hochzeits-Gäste weichen! Scheinbar hat der "Purpose"-Star beinahe das gesamte Hotel beschlagnahmt – er und seine Hailey ließen fast alle Zimmer des Hotels resevieren. Da blieben für die restlichen Urlauber dort leider nur drei Stück übrig. Naja, Justin hat eben ganz schön viele Freunde … Hier siehst du übrigens, wie die Hochzeits-Dekoration ungefähr ausgesehen hat:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!