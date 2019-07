Justin & Hailey Bieber: Familienplanung

Justin Bieber erzählt der Öffentlichkeit mit diesem Post von seiner Kinderplanung

Hailey und Justin Bieber haben vor Kurzem das einjährige Jubiläum ihrer Verlobung gefeiert. Das Ehepaar ist immer noch wahnsinnig glücklich und zeigt das auch via Social Media. Justin Bieber klärt mit seinem letzten Instagram Post die Frage, die sich alle "Jailey"-Fans stellen: Wie sieht es nun mit Kindern aus? Der Pop Sänger postete ein Bild von ihm und Hailey, während ihres Besuches in Disneyland. Unter dem Bild schreibt Justin Bieber:

"Ich liebe Dates mit dir, Baby... Eines Tages werde ich auf Vater-Tochter Dates gehen... Ich deute hier nichts an, was in näherer Zukunft passiert, ich bin nicht in Eile… Ich möchte dich ja noch ein bisschen für mich haben. #Disneyworld“

Justin und Hailey Bieber haben keinen Zeitdruck

Wie süß! Justin Bieber geht die Sache mit den Kindern also relativ entspannt an und möchte die schöne Zeit ohne Nachwuchs, allein mit Hailey bewusst noch ein bisschen genießen. Das ist auch total verständlich, wenn man daran denkt, was für eine schwierige Zeit die beiden erst kürzlich durchmachten. Justin Bieber litt unter starken Depressionen und musste sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Während dieser Zeit stand Hailey Bieber ihm bei und das, obwohl sie selbst oft weint und unter psychischen Problemen leidet. Jetzt ist die Ehe der beiden stärker denn je. Hailey und Justin Bieber fühlen sich sicher genug, um über Kinder nachzudenken. Wie cool, dass die beiden sich Zeit lassen um ihre Ehe zu stabilisieren und zu erleben, bevor sie ein Kind kriegen. Die Entscheidung von Justin und Hailey zeigt, wie erwachsen die beiden geworden sind. Wir freuen uns aber trotzdem schon auf die süßen Kids der zwei 😍.

