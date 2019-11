“GNTM”-Star ist schwanger!

Bruna Rodrigues lüftete einige pikante Details über GNTM

2018 war Bruna Rodrigues noch bei der Castingshow "Germanys next Topmodel" zu sehen. Dort war sie besonders für ihre Ehrlichkeit bekannt. Dies wurde allerdings nicht von jedem geschätzt. Oftmals eckte sie damit auch mal gern an. Besonders als für sie der Traum in der 10. Folge platzte und sie nach einer kleinen Pause auf ihrem Instagram-Account ihren Frust abließ, kamen nicht alle schonungslos davon. Doch, dass dies nicht das Kariereende heißt, machten ihr bereits viele Kandidaten vor. Check hier aus, was die GNTM-Gewinerinnen heute machen. Dabei gab sie auch einige pikante Details über die Castingshow von Heidi Klum bekannt. Das mag der Modelmama sicherlich nicht ganz so geschmeckt haben. Nun sorgte sie wiedermal für mächtig Wirbel auf ihrem Account. Doch diesmal ist es ein äußerst süßer Grund: Sie ist schwanger!

Bruna hat mit Schwangerschaft nicht gerechnet

Bruna und ihr Ehemann, Tätowierer Voo, sind super happy. Dabei kam diese Nachricht nicht nur für ihre Fans super überraschend, auch sie und Voo hatten mit der Schwangerschaft nicht gerechnet. „Schon ein paar Tage vorher habe ich gemerkt, das etwas mit meinem Körper anders ist. Ich habe dann erst heimlich einen Test im Hotel gemacht und der war positiv“, gab sie gegenüber Promiflash bekannt. Dabei sagte sie noch vor Kurzem, dass sie momentan noch nicht bereit für ein Kind sei. Später haben sie dann allerdings vor, gemeinsam mit ihrem Mann ein Kind zu adoptieren. Nun die Planänderung. Bruna nimmt es locker. Auch wenn das Kind nicht geplant gewesen war, sei sie nun mehr als glücklich und empfindet ihr Alter von 26 Jahren als perfekt, um Mama zu werden. Gegenüber Bild bestätigte sie ihre Schwangerschaft und sagte in einem Interview: "Ich freue mich so darauf, eine Mama zu sein. Das ist alles gerade sehr spannend und aufregend." Dass die beiden das gemeinsam wuppen werden, ist klar.

Ex-GNTM-Star ist bereits im fünften Monat

Bereits vor fünf Jahren lernten sie sich in Portugal kennen. Für ihn verließ sie damals sogar ihr Heimatland und zog mit ihm gemeinsam nach Deutschland. Seitdem leben die beiden in Frankfurt. 2016 besiegelten sie dann ihr Liebe mit einer großen Hochzeit. Nun der nächste Schritt in ihrer Beziehung. An dem sie natürlich auch ihre Follower teilhaben lassen. Anfang November veröffentlichte sie dazu ihr erstes Bild, dass sie gemeinsam mit ihrem kleinen Bäuchlein, ihrem Mann und ihren gemeinsamen Hund zeigt. Darunter die Worte "Baby is coming. Freue mich so sehr mit euch teilen zu können, dass unsere kleine Familie wird großer‼️ Lieben Dank für eure Nachrichten und Glückwünschen." Super süß! Ob es sich bei ihrem Kind um ein Mädchen oder Junge handelt, wissen die beiden allerdings noch nicht. Und das, obwohl sie sich bereits im fünften Monat befindet. Vier Monate müssen wir also noch warten, bis wir endlich ein neues Webstar-Baby begrüßen dürfen. Solange kannst du dir in unserer Galerie schon einmal, die Babys der YouTuber anschauen, die bereits auf der Welt sind. Wir sind gespannt, ob sie diese Nachricht via Instagram mit uns teilen wird und wünschen den Beiden in dieser spannenden Zeit nur das Beste.

